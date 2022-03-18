Судя по всему, «хваленая» российская армия еще долгое время будет барахтаться в украинском «болоте». Миф о всесильных российских военнослужащих, способных в течение короткого времени победить всех и вся, который раздувался Кремлем, лопнул в одночасье в Украине.

Уже скоро исполнится месяц со дня вторжения России в Украину, а воз, как говорится, и ныне там. Пожалуй, это именно тот случай, когда российской армии лучше было бы сидеть и продолжать кормить свой народ, а также мировое сообщество «страшилками» о непобедимости своих ВС, чем вторгнуться в Украину и рассеять все иллюзии.

Отчаянное сопротивление украинских солдат и офицеров стало полной неожиданность не только для ВС России, но и его верховного главнокомандующего, развязавшего войну, президента Владимира Путина.

До интервенции Владимир Путин, а также средства массовой информации активно вдалбливали в умы образ могущественной армии, которая в считанные дни разделается с украинскими «нациками». И он же утверждал, что «специальная военная операция» будет проходить исключительно в пределах Донбасса. Но что мы видим на самом деле?

ВС России бомбят города, которые находятся за пределами Донбасса, Киев, Чернигов, Николаев и так далее. Несмотря на продолжающуюся дезинформацию о том, что российские солдаты бомбят исключительно военные объекты, и которую народу скармливают российское руководство и журналисты, в Украине гибнут мирные люди.

Дошло до того, что «высокоточное» оружие уничтожило родильный дом и драматический театр в Мариуполе, где скрывались мирные жители. Но запущенный маховик фейкометания российских СМИ, и в особенности телеканалов, уже не остановить.

Ведущие и гости разных политических ток-шоу даже не пытаются хоть как-то облачить в подобие правды откровенную ложь. И российские телеведущие и политологи наглым образом обвиняют в дезинформации украинскую сторону, хотя кадры разрушенных вышеназванных гражданских объектов, облетели весь мир. И российская пропаганда, не нашла ничего, как заявить, что роддом был пуст, а в драмтеатре скрывались бойцы «националистического» батальона «Азов».

Российский агитпроп из кожи лезет вон, чтобы преподнести российских оккупантов, в первую очередь своим гражданам, в качестве «миротворцев» и «оккупантов». Чтобы убедиться в обратном, представляем читателям два видео. Как первое, так и второе были сняты россиянами с той лишь разницей, что одно из приторно-тошнотворное постановочное, а другое отражает истинную сущность «освободителей».

На первом видео, во двор дома входит «кадыровец», где его встречают с «искренней благодарностью». Хозяева чуть ли не визжат от восторга, и просят чеченца передать спасибо главе Чечни Рамзану Кадырову и его хозяину Владимиру Путину. В ответ российский солдат потчует «благодарных» людей хлебом и тушенкой. То есть, выходит, что взамен на тушенку хозяева готовы закрыть глаза на смерть мирных жителей, войну и разруху своей страны.

А вот второе видео, на котором мы видим трех российских мародеров с шевроном в виде черепа с перекрещенными костями. В свое время «Черный Роджер» украшал пиратский флаг, и сегодня мы видим достойных последователей пиратства и разбойничества. «Освободители» оскорбительно отзываются об украинцах, называя их «укропами». А один из мародеров, который к тому же оказался шутом и клоуном, нацепив на себя парик, изображает, якобы украинских сепаратистов.

Согласитесь, что преступные деяния этих «миротворцев» ничем не отличаются от действий фашистов в советских домах, и советских солдат в домах афганцев. Чем все это закончилось, известно. Гитлеровская Германия была уничтожена, а СССР в 80-ые годы потерпел позорное поражение в Афганистане.

Потому неудивительно, что при виде подобных кадров, в мире с неприязнью и презрением относятся ко всем русским. Даже, если они ни в чем не виноваты. Дело дошло до того, что канцлер Германии Олаф Шольц вынужден был обратить внимание на это обстоятельство.

Так, он сказал, что «совершенно недопустимо, когда выходцев из России оскорбляют или подвергают физическому нападению».

Канцлер Германии считает, что «это война Путина», и, видимо, оскорблять и подвергать насилию можно только его.

Таким образом, непомерные имперские амбиции Путина сыграли не только с ним, но и с россиянами злую шутку. А эти трое мародеров здорово подставили как своего президента, так и всяких соловьевых, норкиных, скабеевых и других. Впрочем, этим горе-журналистам «плюнь в глаза, скажут Божья роса». Не удивлюсь, если они завтра заявят, что на видео переодетые украинские «нацисты»…