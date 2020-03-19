Переговоры по Brexit продолжатся, несмотря на заражение главного переговорщика

Переговоры между Евросоюзом и Великобританией по отношениям после выхода королевства из состава сообщества продолжатся, несмотря на выявление коронавируса у главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
«Переговоры будут продолжены», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Мишель Барнье в четверг сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом, но чувствует себя хорошо.