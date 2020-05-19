Пентагон заявил, что США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу, Вашингтон выступает за демократический переход в этой стране дипломатическими методами. Об этом заявил в понедельник глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер в ходе видеоконференции, организованной Международным университетом Флориды.

«Южное командование, правительство США не имеют никакого отношения к этому событию», — сказал адмирал, отвечая на соответствующий вопрос.

«США и еще 67 стран едины в [понимании] абсолютной необходимости демократического перехода в Венесуэле. Наша позиция неизменна: добиваться демократического перехода, используя экономическое и дипломатическое давление», — отметил Фоллер. (ТАСС)

| 2020-05-19T01:11:23+04:00 19 мая 2020, 05:00|
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