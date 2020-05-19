Пентагон заявил, что США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу

США не имеют никакого отношения к попытке вторжения в Венесуэлу, Вашингтон выступает за демократический переход в этой стране дипломатическими методами. Об этом заявил в понедельник глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер в ходе видеоконференции, организованной Международным университетом Флориды.