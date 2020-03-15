Пентагон рекомендовал отказаться от объятий и рукопожатий в ведомстве

Уровень повышается до категории «Браво» — третьей категории по пятибалльной шкале минобороны США. Помимо обычных мер предосторожности и санитарной обработки помещений теперь сотрудникам ведомства и военнослужащим рекомендуется избегать физических контактов друг с другом (в частности, не обниматься и не пожимать руки), избегать ненужных поездок, особенно в районы, где есть вспышка заболевания.