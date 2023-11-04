США впервые официально подтвердили, что используют невооруженные дроны-разведчики над сектором Газа, сообщают телеграм-каналы.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что дроны использовались для «поддержки усилий по освобождению заложников».

«США осуществляют полеты невооруженных БПЛА над сектором Газа, а также предоставляют консультации и помощь для поддержки нашего израильского партнера в его усилиях по возвращению заложников», — говорится в заявлении.

«Эти полеты БПЛА начались после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября», — сообщил Райдер.

Ранее сегодня сообщалось, что над Газой замечены американские дроны MQ-9 Reaper, не несущие вооружений.