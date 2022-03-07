Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя в Москве 6 марта, в день, когда православные христиане отмечают Прощёное воскресенье, высказался о военных действиях в Украине. Прямым текстом он не поддержал российское вторжение, однако по сути привёл аргументы в его обоснование.

Патриарх заявил, что что нынешняя ситуация, которую он назвал «практически началом военных действий», связана с тем, что некие силы восемь лет пытались уничтожить то, что существует в Донбассе — очевидно, имеются в виду так называемые «ДНР» и «ЛНР». По словам Кирилла, там «существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть». Главным тестом на «пропуск» в мир «избыточного потребления, мир видимой «свободы»», то есть, очевидно, в западный мир, патриарх назвал проведение «гей-парада». «Требования ко многим провести гей-парад и являются тестом на лояльность тому самому могущественному миру» — сказал Кирилл.

По его словам, «вокруг этой темы сегодня идет реальная война». «Кто нападает сегодня на Украину, где восемь лет идет подавление и истребление людей в Донбассе?» — задал Кирилл риторический вопрос, но ответа на него не дал, добавив, однако, что «мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение». Он также добавил, что православные «не могут не быть» со своими братьями в Донбассе, и призвал вместе с ними молиться за мир, упомянув опять-таки Донбасс, а не Украину.

В РПЦ неоднозначное отношение к российскому вторжению в Украину. Ряд священнослужителей подписали открытое письмо с призывом к миру; другие стоят на официальной позиции российских властей. Предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий в первый день вторжения резко осудил его, назвав действия президента России Владимра Путина аналогом братоубийства. В ряде епархий УПЦ (МП) перестали при богослужениях поминать патриарха Кирилла. (svoboda.org)