Парламент Ирака одобрил программу нового правительства и большинство министров

Совет представителей (парламент) Ирака в четверг выразил доверие правительству нового премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми и одобрил его программу. Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По информации телеканала, в ходе вечернего заседания Мустафа аль-Казыми, ранее возглавлявший иракскую разведку, принес парламенту присягу в качестве главы правительства.

Депутаты утвердили 15 из 20 предложенных аль-Казыми кандидатов, в том числе глав МВД, Минобороны и Минфина. Отвергнуты пятеро претендентов — на посты министров торговли, сельского хозяйства, по делам миграции и беженцев, юстиции, а также главы министерства культуры, туризма и древностей.

Голосование по кандидатурам глав МИД и Миннефти было изначально отложено на более поздний срок, так как политические фракции еще не договорились по претендентам. При формировании кабинета министров аль-Казыми исходил из представительства политических блоков в парламенте. Так, шиитским силам было отдано 11 министерств, в том числе МИД, МВД, нефти, электроэнергетики, здравоохранения, транспорта, культуры и т. д., а суннитам — шесть, среди которых министерства обороны, образования, промышленности, планирования, торговли, а также молодежи и спорта. Курдам досталось три портфеля — финансов, юстиции и жилищного строительства, еще два — христианам. Всего в новом правительстве будет 22 министра.

Таким образом, только через без малого полгода Ираку удалось преодолеть правительственный кризис.