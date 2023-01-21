Неспособность парламентских фракций Болгарии договориться между собой о составе правительства привела к вынужденной мере по скорому роспуску депутатов и назначению на март-апрель текущего года новых внеочередных выборов в законодательный орган.

Как передает #, об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом, третий, и последний, неуспешный мандат на формирование кабмина будет возвращен президенту Румену Радеву на следующей неделе.

Наиболее острый период политического кризиса в балканской республике начался еще в апреле 2021 года, когда рычаги управления страной утратила запятнавшая свою репутацию в многочисленных скандалах партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ). С тех пор в стране прошли уже четыре голосования в парламент, сопровождаемые взаимными обвинениями различных политсил в некомпетентности, коррупции, подкупе избирателей и т.д.