Стриминговый сервис Paramount+ продлил на второй сезон криминальную драму «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает The Hollywood Reporter.

Шоу, придуманное создателем «Йеллоустоуна» Тейлором Шериданом, стало большим успехом: согласно данным измерителя Nielsen, премьерный эпизод посмотрели 3,7 млн зрителей, что сделало «Короля Талсы» самым рейтинговым кабельным дебютом 2022 года. Как отмечает The Hollywood Reporter, скорее всего, значительную роль в этом сыграл показ серии после одного из эпизодов «Йеллоустоуна», который смотрели 8 млн зрителей, на канале Paramount Network.

«Король Талсы» — первая сериальная роль Сильвестра Сталлоне. В шоу он изображает капо мафии, который выходит из тюрьмы и создает собственную преступную группировку. (gazeta.ru)