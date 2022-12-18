Папа Римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.

Как передает ТАСС, об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.

«Я уже подписал свое отречение, — поделился он. — Государственным секретарем (в тот момент) был Тарчизио Бертоне». «Я подписал его и сказал ему: «В случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение, — отметил понтифик. — Я не знаю, кому кардинал Бертоне дал его». «Наверняка он дал его кардиналу Пьетро Паролину, новому государственному секретарю», — добавил Франциск.

Он также признался, что нередко навещает Бенедикта XVI, ставшего в 2013 году первым Папой Римским за последние несколько столетий, отрекшимся от престола, и объяснившим это решение тем, что оказался слишком слаб для управления церковью. Франциск назвал 95-летнего Бенедикта «святым».

Отметим, что римскому первосвященнику исполнилось в субботу 86 лет.