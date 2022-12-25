Папа римский Франциск выступил в Рождество в Ватикане с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi) и призвал к прекращению боевых действий на территории Украины.

В своей речи понтифик поздравил верующих с праздником и призвал к солидарности с украинцами. Франциск отметил, что многие жители Украины проживают наступившее Рождество «в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны».

Папа также упомянул о голоде, который в бедные страны принесла война России с Украиной.

В ночь перед Рождеством на мессе в соборе Святого Петра в Ватикане понтифик осудил алчность тех, кто, по его словам, «пожирает собственных соседей». (svoboda.org)