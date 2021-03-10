Ожидания новых ковидных ограничений подстегивают цены на золото

По данным Центробанка, цены на драгоценные металлы в Азербайджане, за исключением палладия, выросли по сравнению с предыдущими показателями. Однако в мире наблюдается тенденция спада интереса к этому драгметаллу.

Начнем с того, что унция золота накануне подорожала на 41,5905 маната (1,45 %), составив 2913,052 маната. Впрочем, за этим драгметаллом поспевают и прочие — унция серебра поднялась в цене на 0,761 маната (1,77%) — до 43,862 маната, а стоимость унции платины увеличилась на 14,1185 маната (0,72%) и составила 1975,689 маната.

Но это не абсолютный рост, поскольку за месяц драгоценные металлы заметно подешевели – золото потеряло в цене аж 219,5635 маната (7%), серебро — 2,6803 маната (5,8 %). Стоимость унции платины уменьшилась на 79,526 маната (3,9 %). И все же за год в этом сегменте цены серьезно подросли. Достаточно отметить, что «желтый металл» прибавил в стоимости 83,9205 маната. Серебро подскочило в цене на 51,3%, а платина – 32,1%.

К этому стоит добавить, что тенденция ценового восхождения здесь прослеживается достаточно сильно, однако многие эксперты не видят серьезных предпосылок для значительного увеличения стоимости золота. По их мнению, коррекцию цен на данную валюту продолжают сдерживать укрепляющийся доллар и подросшая доходность гособлигаций США. Доходность последних выросла до 1,6% годовых, а этот индикатор является ключевым на рынке. Эксперты также утверждают, что поскольку ожидание восстановления экономики Соединенных Штатов ведет к повышению доходности по облигациям, то, соответственно, нет существенных причин для серьезных тенденций подорожания золота.

Касаясь вопроса о перспективах цены золота, следует рассматривать этот вопрос применительно к краткосрочной и долгосрочной перспективе, сказал # доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли. По его словам, стоимость золота меняется волнообразно — случается, что цены подвергаются различным биржевым факторам, в том числе и спекулятивного характера. Что же касается тенденций, в том числе наблюдающегося удешевления этого драгметалла, как правило, в кризис интерес к «желтому металлу» и цены на него растут, что в целом прослеживается из кризисных реалий 2008 года, а также последнего времени, отметившегося пандемией коронавируса и кризисом в мировой экономике.

Вместе с тем, говорит он, такое поведение наблюдается в среде институциональных и частных инвесторов, поскольку реальной альтернативы золоту, как резервному активу в условиях высокой волатильности, не было. Спрос и цены на золото в условиях экономической турбулентности растут, поскольку инвесторы пребывают в поисках ликвидности.

«Именно золото является сегодня одним из наиболее надежных активов. При анализе процессов в международной экономике последнего времени можно заметить следующую тенденцию – время от времени заметно снижение и колебание стоимости акций и падение курса валют, наблюдаются процессы, связанные с учетными ставками центробанков, они приближаются к нулю, а в некоторых странах даже меньше этого уровня. За время пандемии Федеральная резервная система США тоже понизила учетную ставку и это все давит на курс валют в сторону снижения. Предложение валюты увеличивается, и в такой ситуации инвесторы обращаются к золоту, что в целом правомерно. Есть и другая причина. За последнее время для обеспечения баланса центробанки развитых и развивающихся стран закупали золото, однако во время пандемии этот процесс пошел на спад», — сказал Гарибли.

Он также заметил, что стоимость золота достигает пиковых значений именно в процессе жестких ковидных ограничений, а поскольку, судя по всему, наступает новая волна локдаунов, цены на золото будут расти:

«Если посмотреть на динамику роста цен, подорожание наступает в период жестких ограничений, иными словами, с обострением ковидной ситуации наступает всплеск ценового роста. Можно сказать, что и в нашей стране на ожиданиях новых строгих карантинных мер цены на золото идут в рост. Хотя в Европе могут иметь место спекулятивные моменты тоже, но в целом в динамике цен присутствует волнообразность — спрос поднимается до определенного уровня, а после этого затухает. В то же время мы наблюдали, как до недавнего времени некоторые инвесторы стали отдавать предпочтение таким альтернативным активам, как криптовалюты. Гендиректор Tesla Motors Илон Маск объявлял, что именно криптовалюты являются на сегодняшний день более надежным активом, в чем я лично несколько сомневаюсь. На мой взгляд, в будущем, конечно же, наступит время электронных денег, применения технологий блокчейна, но сейчас считаю спрос на криптовалюты несколько неоправданным и создающим эффект финансовых «пузырей». Полагаю, цена их очень завышена, но, как говорится, поживем – увидим», — сказал Гарибли.

Цена на золото, по его словам, поднималась на ужесточении карантина, однако смягчение локдаунов и ковидных ограничений стабилизируют мировую экономику и люди переводят свои активы в ценные бумаги и прочие инструменты инвестиций. Однако новая волна ужесточений из-за пандемии способна подтолкнуть к росту цены на драгметалл.

На фоне пандемии «бычий» рост происходил в условиях активно распространяющегося в мире коронавируса, последствия которого пытаются решить масштабными монетарными стимулами. Международные инвесторы уходили в золото, которое защищает от кризисов и роста инфляции. Рекордный рост цен на этот металл, который не сопровождается одновременным ростом промышленного или потребительского спроса на него, иные экономисты называли «пузырем» в его привычном понимании.