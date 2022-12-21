Бакинский Центр социальных исследований (ЦСИ) в ходе опроса общественного мнения, проведëнного с 5-го по 11-е декабря, выяснил отношение жителей Азербайджана к Ирану и Израилю.

Согласно результатам опроса, в азербайджанском обществе «достаточно положительно оценивают выступления президента Ильхама Алиева относительно Ирана». Респондентам был задан вопрос — поддерживаете ли вы заявление президента о том, что «мы сделаем всë, чтобы обеспечить защиту азербайджанцев в Иране, они являются частью нашей нации»? 67,2% опрошенных ответили «да, поддерживаю», 19% — «в основном поддерживаю». 2,1% сказали, что в целом не поддерживают, 6,7% заявили, что абсолютно не поддерживают, 5,1% затруднились ответить на вопрос.

Анализ отношения к недавним протестам в Иране выявил интересные моменты. 21,3% респондентов высказали предположение, что протесты в соседней стране могут привести к «расколу иранского государства», 31% — «к смене режима». 12,8% опрошенных отметили, что протесты не изменят режим, но могут усилить голос иранцев в защиту их прав и свобод. 14,2% участника опроса заявили, что не ожидают серьëзных результатов от протестов.

Согласно результатам опроса, открытие Азербайджаном посольства в Израиле было воспринято положительно. На вопрос, «как вы относитесь к открытию Азербайджаном посольства в Израиле?», 61% опрошенных выбрали ответ «Израиль — надëжный партнëр, и я считаю важным учреждение посольства». 11,3% высказали мнение, что учитывая соседство с Ираном, в этом вопросе нужно быть осторожными. 4,1% заявили, что вовсе не поддерживают открытие посольства в Израиле. 14,6% опрошенных выразили нейтральную позицию, сказав «мне всë равно». 9% респондентов затруднились с ответом по данному поводу.

В исследовании приняли участие 390 респондентов старше 18 лет. Опросы проводились в форме телефонных интервью и охватили 12 экономических районов Азербайджана.

Итак, опрос показал весьма интересные результаты об отношении народа Азербайджана к Ирану и к Израилю. Они достаточно показательные – в целом со знаком «плюс» в одном случае, и со знаком «минус» в другом. О чем говорит такой расклад? О каких настроениях в обществе? Насколько здоровой можно назвать ситуацию в регионе, если к соседней стране азербайджанцы настроены гораздо хуже, чем к далекому в принципе Израилю?

На эти вопросы # ответили известные иностранные обозреватели.

Опрос, проведенный ЦСИ, показал, что большинство участвовавших в нем азербайджанцев положительно относятся к Израилю, говорит израильский публицист Александр Непомнящий.

«Думаю, это не удивительно, ведь наши страны давно, плотно и взаимовыгодно сотрудничают во многих сферах, включая вопросы безопасности и экономики. Кроме того, как известно, в Израиле проживает большая община людей культурно и исторически тесно связанных с Азербайджаном (и это, не говоря о множестве побывавших в Азербайджане израильских туристов, увезших с собой положительные воспоминания из вашей теплой и гостеприимной страны), что также способствует сближению наших народов.

Что касается отношения к Ирану, как мне кажется, исследование показало, что большинство опрошенных ожидают изменения или даже падения иранского режима в результате происходящих сейчас там революционных протестов. Не удивительно, что фанатичный иранский режим, угнетающий свой собственный народ и дестабилизирующий ситуацию во всем регионе, по праву не вызывает одобрения у соседей. Вместе с тем, думаю, что ожидание скорейшего падения нынешней экстремистской власти Ирана не отражает отношения азербайджанцев к самому иранскому народу, немалую часть которого, как известно составляют азербайджанцы», — считает Непомнящий.

Иначе говоря, опрос показал совершенно естественное стремление азербайджанцев к региональной стабильности, которую укрепляет партнерство с Израилем, и которая возрастет, если в результате нынешних революционных протестов в Иране произойдет смена власти. Будем надеяться, что в недалеком будущем в Иране произойдут долгожданные изменения, которые позволят начать плодотворное партнерство между всеми тремя народами: израильтянями, азербайджанцами и иранцами, резюмировал эксперт.

Эксперт по Ближневосточному региону, аналитик Украинского института будущего Илия Куса считает, что этот опрос общественного мнения неплохо гармонирует с той политикой, которую проводит Азербайджан и другие страны, то есть, вообще с региональной ситуацией по сути.

«По большому счету, на данный момент не секрет, что Азербайджан в каком-то смысле поддерживает протесты в Иране, поскольку воспринимает сложившуюся там ситуацию как шанс для того, чтобы ослабить его. Во-первых, Иран – региональный соперник и Азербайджана, и Турции. Во-вторых, Иран – союзник Армении, поэтому в вопросе, например, азербайджано-армянского конфликта он выступает на стороне Армении. И, понятное дело, что в такой ситуации протесты, которые ослабляют Иран, заставляют его больше заниматься внутренними делами, а не внешней политикой, Азербайджану выгодны и он их будет поддерживать на политическом уровне. А как показывает опрос, еще и на общественном. Ну, то есть, существует конъюнктура на общественном уровне в том числе», — говорит Куса.

Что касается Израиля, отношения Азербайджана и этого государства ранее не были особенно близкими, и в общественном понимании Израиль наверняка считается чем-то далеким. И это в принципе не удивительно, потому что обе страны находятся в разных субрегионах, в разной политической, социально-экономической, геополитической среде, отметил он.

«Я не ожидал и не ожидаю, что в Азербайджане будут негативно относиться к Израилю, потому что их отношения не имеют того токсичного шлейфа, который имеют отношения Израиля с арабским миром. В арабских странах сложилось отрицательное отношение к Израилю из-за истории создания этого государства, его столкновений с арабами, там было три войны.

А судя по этому опросу, восприятие Израиля как надежного партнера синхронизируется со сближением с этим государством в последние годы, в том числе с усилением военно-технического сотрудничества. И это одна из причин, почему отношения между Ираном и Азербайджаном ухудшились, потому что с точки зрения Тегерана, сближение Азербайджана и Израиля — это плохо. Они считают, что таким образом Израиль получает возможность через Азербайджан давить на Иран. То есть, проводить какие-то секретные операции, следить за передвижениями его армии, возможно, даже осуществлять диверсии», — отметил эксперт.

Азербайджан, со своей стороны, может считать, что партнерство с Израилем — это такой противовес иранскому влиянию. То есть, тут ситуативно у Азербайджана и Израиля сходятся интересы, связанные с ослаблением и сдерживанием Ирана.

На самом деле не все страны относятся и должны относиться к своим соседям хорошо, потому что такая близость не означает автоматически, что между ними существует полное взаимопонимание, полагает Куса. «Пример — Россия и Украина. Мы соседи, более того, у нас было общее языковое, культурное пространство и многое другое, но тем не менее, мы видим, что отношения очень плохие. Тут действует совокупность факторов.

Иранско-азербайджанские отношения всегда были непростыми. В этих странах очень разные модели управления, которые взаимоисключают друг друга. Эта ситуация, когда растут взаимные подозрения, не происходит нормальной коммуникации, общения, и в регионе много стран, имеющих амбиции, чревата различными потрясениями. Регион, конечно, напряжен. У всех есть свои цели, и все считают, что сейчас их можно достичь – особенно на фоне войны России в Украине, поскольку РФ ослабляется, создается определенный вакуум влияния, который все хотят заполнить», — заключил он.