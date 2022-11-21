Отменено требование о ликвидации политических партий, дважды не участвовавших в выборах депутатов Милли Меджлиса, Президента Азербайджанской Республики или муниципальных выборах (в форме непосредственного участия зарегистрированного кандидата в выборах).

Эта статья не нашла отражения в новой редакции законопроекта «О политических партиях».

Согласно новой редакции законопроекта, если количество членов прошедшей государственную регистрацию политической партии составляет менее 4500 человек, то орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, подаст иск в апелляционный суд в связи с ликвидацией политической партии.