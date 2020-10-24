Откуда родом армяне — маршалы СССР? — Как Арутунян в письме Путина обманул

Глава марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, Араик Арутюнян в своем обращении к президенту России Владимиру Путину не только исказил факты относительно истории Карабаха, но и попытался сыграть на патриотических чувствах российского лидера.

Как известно, путинская Россия в качестве инструмента государственной пропаганды возвеличивает участие СССР во Второй мировой войне, представляя этот момент советской истории как величие современного российского государства.

Так, Арутюнян утверждает, что карабахская земля дала советской истории пять маршалов СССР. Это Иван Баграмян, Амазасп Бабаджанян, Арменак Ханферянц (Сергей Худяков), Сергей Аганов и Иван Исаков. Однако, первые два маршала были из села Чардахлы (ныне Чанлибель) Шамкирского района Азербайджана. Географически этот район не имеет отношения к Карабахскому региону. Сергей Аганов родился в Астрахани, однако армянские историки утверждают, что его дед был родом из Карабаха. Иван Исаков же родился в Гаджикенде, и этот населенный пункт не относится географически к Карабаху.

То есть Арутюнян намеренно вводит в заблуждение российскую общественность. С таким же успехом к уроженцам Карабаха можно отнести всех армян. До армянской оккупации в Карабахе на протяжении многих веков жили также азербайджанцы. Они тоже принимали участие в Великой Отечественной войне. Среди них отличились Алия Рустамбекова, Аслан Гарашов, Ягуб Гулиев, Али Бадалов, Амир Рустамов, Герой Советского Союза Халил Мамедов и многие другие.

Азербайджанская 402-я стрелковая дивизия начала формироваться на территории Нагорного Карабаха в августе 1941 года. 90% личного состава этой дивизии составляли азербайджанцы. 12 декабря 1942 года 402-я дивизия с боями освободила город Моздок от немецких войск. К тому времени в составе дивизии в живых осталось около 4000 человек из 10500 бойцов. Спустя несколько десятилетий их потомки, проживавшие в Карабахе, были изгнаны из родных краев армянскими шовинистами, развязавшими войну.

Одной из самых чудовищных страниц современной истории и этой навязанной Азербайджану войны стала Ходжалинская резня, учиненная в ночь на 26 февраля 1992 года. Чем же это не проявление фашизма?! И сейчас армянская армия обстреливает населенные пункты Азербайджана, избрав в качестве мишени мирных и безоружных азербайджанцев.

А тем временем Арутюнян цинично просит Путина сделать все возможное для прекращения боевых действий в Карабахе, прикрываясь тем, что карабахские армяне внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне. Эта победа ковалась всеми народами, проживающими в СССР, благодаря не только безумной отваге и мужеству на фронте, но и самоотверженному труду работников тыла.