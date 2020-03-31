От коронавируса cкончался актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Британский актер Эндрю Джек умер во вторник, 31 марта, от коронавируса. Об этом пишет издание Metro.

По данным издания, артист скончался в госпитале, расположенном рядом с Лондоном.

Джек исполнил роль майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах «Звездных войн»(«Пробуждение Силы» и «Последние джедаи»). Еще он озвучил персонажа Молох в фильме «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». Кроме того, актер преподавал сценическую речь. Он готовил к своим ролям Роберта Дауни-младшего, Кейт Бланшет, Пирса Броснана и других известных актеров.

| 2020-03-31T22:40:25+00:00 31 марта 2020, 23:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss