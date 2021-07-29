«Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тыс. пациентов во время второй волны пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — сказал Кацаров, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания Болгарии.

Министр отметил, что отдав предпочтение вакцине британско-шведской компании AstraZeneca, Болгария столкнулась с ее дефицитом. Из-за задержки поставок препарата привить до конца февраля удалось не больше 200 тыс. жителей страны.

В настоящее время в Болгарии доля полностью вакцинированных граждан составляет 16,2 % населения. Немного выше доля болгар, получивших первую дозу препарата — 18,1 % жителей. Однако по обоим показателям страна занимает последнее место в Европейском союзе.