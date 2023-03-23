Совсем недавно новости из Грузии были в центре мировых СМИ. В Тбилиси и в ряде иных городов страны прошли массовые акции протеста, связанные с поддержкой парламентом нового «Закона о прозрачности иностранного влияния», который требует от НПО регистрации в качестве «агентов иностранного влияния», если их иностранное финансирование составляет более 20 % от их общего дохода.

Грузинская оппозиция и гражданское общество выступило против этого закона, очень похожего на закон об иноагентах в России. Инициатором такого шага была партия «Сила народа», которая активно использовала антизападную риторику, упрекая власти Грузии в том, что те слабо противостоят давлению со стороны США. Движение обвинило Запад в стремлении втянуть Грузию в войну с Россией, чтобы открыть «второй фронт» против Москвы, а также позиционировало себя как противодействие «пропаганде либеральной идеологии», которая якобы ведет к «полному опустошению общества от национальных и христианских ценностей».

В итоге, ряд экспертов заявляли, что «Сила народа» — это проект грузинских властей, с помощью которых они озвучивают наиболее радикальные антизападные лозунги. Так или иначе, все закончилось давно не имевшими место массовыми акциями протеста в Тбилиси.. К примеру, 6 марта демонстранты принесли с собой флаги Грузии и ЕС, скандировали лозунги «Нет российскому закону в Грузии», «Русские», «Рабы». Они использовали плакаты с изображением российского президента Владимира Путина и главы правящей партии Грузии Ираклия Кобахидзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих, пообещав наложить вето на этот закон. В тоже время глава правящей партии Ираклий Кобахидзе назвал протест «попыткой государственного переворота», заявив что действия протестующих могут «привести российские танки в Грузию также, как в августе 2008 года. Тем не менее, утром 9 марта вышло совместные заявление представителей «Силы народа», «Грузинской мечты» и парламентского большинства, в котором говорилось, что законопроект об иноагентах будет отозван из грузинского парламента. А уже 10 марта один из двух законопроектов был отозван, в то время как другой был отклонён в ходе голосования на втором заседании парламента: один голос «за», 36 голосов «против» и 76 воздержавшихся. МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных в ходе протестов в предыдущие дни. После этого мартовская волна протестов в Грузии быстро сошла на нет. Но все увидели, сколь огромная пропасть и взаимная ненависть есть между грузинской оппозицией и властью.

К чему я это все вспомнил? К тому, что в период затихшего на время внутриполитического противостояния в Грузии напомнить о себе решили армянские сепаратисты. В Ахалкалаки члены молодежного союза «Зори Зорян» и молодежного союза «Джавахк» провели шествие в поддержку карабахских армян. Также члены союза «Зори Зорян» направили письмо мажоритарному депутату парламента Грузии из Джавахети Самвелу Манукяну.

Участники шествия в Ахалкалаки с армянскими и грузинскими флагами, транспарантами с надписями на армянском и грузинском – «Откройте дорогу жизни Арцаху», «Арцах, мы рядом с тобой», «Арцах в блокаде 100 дней», «Блокада Арцаха ведет к геноциду» вышли из Молодежного центра и направились сначала в мэрию, затем во двор церкви Сурб Хач. И это была откровенная провокация.

В первую очередь, конечно, направленная против Азербайджана. Никакого «арцаха», как известно, не было, нет и не будет. Есть Карабахский экономический район Азербайджана, где незаконно проживают десятки тысяч армян. Они отказываются подчиняться законам нашей страны, интегрироваться. И то, что официальный Баку пока терпеливо за всем этим наблюдает, является доказательством стремления нашей страны не доводить дело до нового вооруженного конфликта, итог которого будет очень печален для армянской стороны.

Кстати, неудивительно, что ровно такую же акцию провели и в РА. Молодые члены АРФ Дашнакцутюн 22 марта организовали акцию протеста перед зданием правительства Армении, приуроченную к» 100-дневной блокаде Карабаха». У них в руках были плакаты с надписями «Откройте дорогу жизни», «Свободный и сильный Карабах», «Адрес виновника все тот же». Как видим, лозунги дашнаков в РА и армян, проживающих в Грузии , идентичны.

И СМИ РА активно освещали акцию в Ахалкалаки. Они называли Джавахети на армянский лад Джавахком. Тоже самое название , как видим, носит и молодежный союз, состоящий из грузинских армян. Также напомню, что Зори Зорян приходился двоюродным братом одному из трех соучредителей партии «Дашнакцутюн» Степану Зоряну. Зори Зорян принимал активное участие в убийстве азербайджанцев и турок, и даже дважды арестовывался во время армяно-грузинской войны 1918 года. То есть, будучи депутатом грузинского парламента от «Дашнакцутюн», Зорян при этом выступал за присоединение Джавахети к Армении.