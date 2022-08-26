Секретариат Организации тюркских государств приветствует возвращение Азербайджану города Лачын, сел Забух и Сус в процесса выполнения трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Как передает стамбульский корреспондент АПА, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева.

Еще раз заявив о поддержке и приверженности ОТГ территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, он выразил готовность организации внести вклад в усилия по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

«ОТГ выступает за важность дипломатических усилий, которые будут способствовать миру и стабильности на Южном Кавказе, возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные земли и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — подчеркивается в заявлении Б.Амреева.