Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало фотоснимок с Марса, на котором запечатлены «пылевые дьяволы» — сильные пылевые вихри.

Фотография была сделана при помощи камеры CaSSIS, которая находится на борту орбитального аппарата для исследования малых составляющих атмосферы (Trace Gas Orbiter). Данное космическое устройство функционирует в рамках совместной программы ЕКА и «Роскосмоса» по исследованию Марса («ЭкзоМарс»).

На представленном снимке изображена одна из около 30 зон «хаотического рельефа». Под этим термином подразумеваются группы камней разных форм и размеров, хребты, холмы с плоскими вершинами, а также конические насыпи, беспорядочно расположенные на поверхности планеты.

Синеватым цветом, в свою очередь, выделены следы от вихрей пыли, благодаря использованию трех фильтров при создании изображения. «Пылевые дьяволы» оставили следы, которые ориентированы с севера на юг. Это позволяет определить преобладающие направления ветра.