Определяется штраф за парковку транспортного средства на стоянке более 48 часов или за парковку на стоянке сверх установленного времени.
Это нашло отражение в предлагаемом изменении в Кодекс об административных проступках, внесенном в повестку дня сегодняшнего заседания Милли Меджлиса.
Согласно проекту, за это нарушение устанавливается штраф в размере 20 манатов.
Согласно действующему Кодексу, за стоянку транспортного средства на стоянке более 24 часов налагается штраф в размере 20 манатов.
Законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.