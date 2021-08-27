Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Конференций.

Как сообщает Apasport.az, по итогам жеребьевки стали известны очередные соперники «Карабаха» в еврокубках.

Единственный представитель Азербайджана, продолжающий борьбу в еврокубках, будет соревноваться в группе Н. Подопечные Гурбана Гурбанова сыграют с «Базелем» (Швейцария), «Кайратом» (Казахстан) и «Омонией» (Кипр).

В первом розыгрыше турнира 32 команды разбиты на 8 групп. В третьем по значимости клубном турнире Европы групповой раунд стартует 16 сентября.