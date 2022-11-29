Стали известны первые пары плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре.

В 1/8 финала первая команда группы А Нидерланды сыграет со сборной США, занявшей второе место в группе В.

Сборная Англии по итогам группового этапа ЧМ-2022 стала первой в группе В и сыграет с Сенегалом, занявшим второе место в группе А.

Матч Нидерланды — США состоится 3 декабря. Начало в 18:00 по московскому времени. Встреча Англия — Сенегал пройдет 4 декабря и начнется в 22:00.

Сегодня, 30 ноября, пройдут матчи заключительного тура в группе С: Польша — Аргентина, Саудовская Аравия — Мексика, а также в квартете D: Австралия — Дания и Тунис — Франция.