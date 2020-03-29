Операторы трубопроводов США просят сократить добычу нефти

Операторы трубопроводов просят поставщиков о сокращении добычи нефти в условиях пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.

В частности, одна из крупнейших американских компаний по транспортировке и хранению нефти Plains All American Pipeline LP направила своим поставщикам письмо с просьбой снизить добычу, передает Bloomberg со ссылкой на текст письма. Кроме того, подобные обращения поступают от операторов трубопроводов, заявили в нефтяном регуляторе Техаса.

По данным агентства, подобные запросы являются признаком того, что объемы добываемой нефти превышают объемы хранилищ из-за снижения спроса на фоне пандемии.(Газета.Ru)

| 2020-03-29T10:40:24+00:00 29 марта 2020, 14:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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