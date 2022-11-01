Объем производства опийного мака в Афганистане после прихода к власти в стране радикального движения «Талибан» увеличился на 32%.

Как сообщает # со ссылкой на ТАСС, такие данные содержатся в опубликованном во вторник докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC).

«Культивирование опиума в Афганистане увеличилось на 32% по сравнению с предыдущим годом, до 233 тыс. га», — говорится в нем. Таким образом, урожай опиума в 2022 году стал третьим по величине с момента начала наблюдений, отмечается в докладе.

По данным UNODC, доход фермеров от производства опиума за прошедший год вырос в три раза, с $425 млн в 2021 году до $1,4 млрд в 2022 году. Однако эта сумма представляет собой только часть доходов от производства опиума и торговли им внутри Афганистана.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.