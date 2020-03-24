Олимпийский комитет США призвал отложить Игры-2020

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отложить проведение летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, сообщает ТАСС.

На сайте американской организации было опубликовано послание, в котором сказано, что проведение Олимпиады в Токио необходимо отложить на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

«Мы призываем МОК принять все необходимые меры, чтобы убедиться, что игры будут проведены в безопасных и равных условиях для всех участников», — отмечено в заявлении.

Олимпийские комитеты Канады и Норвегии уже объявили, что не пустят своих спортсменов на Олимпийские игры, если турнир не будет отменен.