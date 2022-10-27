Назначенная Россией администрация Херсонской области переместилась из Херсона на левый берег Днепра, сообщил замглавы администрации Кирилл Стремоусов.

«Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются», – подчеркнул российский чиновник. Он отметил, что городские службы Херсона продолжают работать в специальном режиме.

Об эвакуации из Херсона «из-за напряженной ситуации на фронте» 19 октября объявил врио главы региона Владимир Сальдо. За последующие семь дней, по его словам, на левый берег было вывезено более 70 тыс. человек.

«Я уверен, что выехало более 70 тысяч за неделю, как была организована переправа», – сказал Сальдо, однако признался, что точной статистики у него нет. До этого он предполагал, что из города, в котором до войны проживало около 280 тыс. человек, будет эвакуировано 50–60 тыс.

В то же время Стремоусов опровергал своего начальника – речь идет не об эвакуации, а о временном перемещении. «Никто никого не эвакуирует», но жителям «настоятельно рекомендуют» выехать в Россию, чтобы избежать жертв «во время зачистки территории от укронацистов и западных наемников», говорил Стремоусов.

Несмотря на перенос администрации на левый берег и разговоры о том, что Россия может оставить Херсон, в Киеве заявляют, что российская армия готовится к «тяжелейшим боям» за город. «Они пополняются, усиливают там группировку. Никуда уходить не собираются, перебрасывают войска с полным намерением разгромить нас и даже наступить в сторону Николаева, в сторону Кривого Рога. Никто ничего не собирается сдавать, никто никуда не собирается уходить», – заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он предупредил, что украинскую армию ждут «тяжелые бои». «О перспективах его (Херсона. – ТМТ) освобождения говорить пока в принципе сложно, потому что они делают все, чтобы эту группировку усилить», – заключил Арестович. (moscowtimes.ru)