Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане был вызван в МИД.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел АР.

На встрече внимание посла было привлечено к выявленным нежелательным фактам незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих ИРИ, в связи с чем противоположной стороне была вручена нота.

В ней говорится, что в последнее время автомобили различного назначения с иранскими госномерами постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Недовольство, выраженное иранской стороне некоторое время назад в устной форме, было еще раз доведено до внимания посла Ирана.

На встрече также было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по пресечению таких тревожных и не соответствующих духу существующих отношений дружбы и партнерства между двумя странами случаев.