Произошло изменение в составе правления Совета прессы.

Как сообщает АПА, Нияз Нифтиев, избранный членом правления, обратился с заявлением к председателю Совета прессы Рашаду Меджиду.

Он заявил, что не сможет участвовать в работе правления из-за чрезмерной занятости и отказался быть его членом.

Правление Совета прессы обсудило и приняло обращение Нияза Нифтиева. Егана Гаджиева, которая была в числе кандидатов на VIII съезде журналистов и получила на один голос меньше, чем Н. Нифтиев, включена в состав правления.

Отметим, что 24 сентября состоялся VIII Конгресс журналистов Азербайджана. На съезде было избрано правление в составе 23 человек.

Председателем Совета прессы был избран Рашад Меджид.