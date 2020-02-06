Очередной мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 6 февраля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает официальный сайт министерства оборны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Огнен Йович, Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.