На днях президент Азербайджана поручил дипломатам страны ускорить работы по завершению договора с ЕС. Интересно, что до этого не раз заявлялось, что проект договора почти готов. Тогда почему же его завершение так затягивается? Официально это объясняется в первую очередь пандемией. Якобы пандемия замедляет работы по завершению договора и не позволяет наконец-то поставить точку в этом процессе.

Но Азербайджан во время пандемии подготовил и принял два важных международных документа. Сперва следует отметить Шушинскую декларацию, которая уже ратифицирована парламентами обоих стран, т.е. Турции и Азербайджана. На днях правительственные источники сообщили о втором документе, на этот раз о Декларации союзничества с Россией.

Мы вовсе не считаем, что эти документы менее важны. Нет, конечно, не так. Значение Шушинской декларации всем известно. После известного Карского договора Шушинская декларация стала новым этапом в отношениях двух государств. Она еще примечательна и тем, что была подписана в разгар военных настроений в соседней России, т.е. тогда, когда в Москве начали открыто говорить о восстановлении бывшего СССР, о войне с Украиной…

Что касается договора о союзничестве с Россией, после Шушинской декларации понятно было, что последнюю придется компенсировать каким-то договором с Россией. Так и случилось: во время поездки президента Ильхама Алиева в Россию был подписан еще Договор о союзничестве с Москвой.

Что касается отношений с ЕС, признаться, ожидалось, что на декабрьском саммите, наконец-то, будет подписан этот долгожданный договор с Брюсселем. Однако этого не произошло: с ЕС состоялся весьма плодотворный диалог, но все же было заявлено, что придется дорабатывать оставшуюся часть документа.

Чуть выше мы заметили, что пандемия не помещала подготовке и подписанию двух других документов. Значит, причину затягивания работ над договором следует искать в другой плоскости. Так и есть. Мы не раз писали, что затягивание процесса связано с российским фактором. Особенно теперь, когда весь мир думает и говорит только о возможной войне между Россией и Украиной, вряд ли следует подписывать договор с ЕС о Восточном Партнерстве – ведь Россию раздражает не только расширение НАТО, но и расширение ЕС на Восток.

Но в этом процессе не менее важными обстоятельствами являются, как говорится, и внутренние мотивы. Времена, когда Баку активно работал с международными демократическими институтами, остались позади. Теперь официальный Баку вовсе не интересует мнение европейских институтов о тех или иных обстоятельствах какого-то документа. Например, пару недель назад ОБСЕ критически отнесся к новому закону о медиа, заметив, что он противоречит основным правам и свободам человека. Но в Баку из этого никаких выводов не сделали и закон был подписан, как бы этих замечаний вообще не было.

Поэтому не думается, что договор с ЕС будет подписан даже в ближайшей перспективе. Скорее всего этого не будет. Важным является и такое обстоятельство, что Баку больше других стран постсоветского пространства сотрудничает с Европой в экономическом плане. Тут особенно следует отметить, что Азербайджан играет не последнюю роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Понятно, что это смягчает отношение европейских институтов к Баку. Ясно, что чем меньше будет критики, тем слабее будет давление на официальный Баку. Но все это есть лишь моменты тактического соображения – в стратегическом плане же мы отстаем от других постсоветских стран…