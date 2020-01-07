Объявлены самые дорогие футболисты топ-5 лиг Европы

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов топ-пять лиг Европы. Список выложен на официальном сайте организации.

Самым дорогим футболистом стал нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его стоимость оценили в €265,2 млн. Вторым стал форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг (€223,7 млн), третье место занял нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (€175,1 млн).

Действующий обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, выступающий за «Барселону», расположился на восьмой строчке (€125,5 млн). Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду (€80,3 млн) не попал в первую десятку рейтинга.

Самые дорогие футболисты топ-5 лиг Европы:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — €265,2 млн;

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — €223,7;

3. Мохамед Салах («Ливерпуль») — €175,1;

4. Джейдон Санчо («Боруссия», Дортмунд) — €168,9;

5. Садио Мане («Ливерпуль») — €155,6;

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — €150,5;

7. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») — €134,3;

8. Лионель Месси («Барселона») — €125,5;

9. Антуан Гризманн («Барселона») — €123,6;

10. Лаутаро Мартинес («Интер») — €115,7.