Обстрел на линии соприкосновении войск

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщает 7 марта пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу расположения азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского и в селе Заманлы Гедабейского районов.

Оборонное ведомство отмечает, что огонь велся и с территорий близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Мерзили Агдамского, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.