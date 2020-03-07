Обстрел на линии соприкосновении войск

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза.

Об этом сообщает 7 марта пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу расположения азербайджанской армии в селах Ашагы Аскипара, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского и в селе Заманлы Гедабейского районов. 

Оборонное ведомство отмечает, что огонь велся и с территорий близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Мерзили Агдамского, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

| 2020-03-07T10:12:30+00:00 7 марта 2020, 10:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss