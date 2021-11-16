Индексация минимальной зарплаты, пожалуй, центральная тема текущей повестки. Ее обсуждают в СМИ и социальных сетях, а профильные чиновники даже озвучили ожидания, что повышение «минималки» запустит процессы роста средних зарплат по стране.

Как бы не так, говорят на это граждане.

«Я получаю 600 манатов в частной компании, и зарплата моя не меняется уже семь лет, — рассказала нам женщина средних лет. – Кстати, на эти деньги я пришла туда еще до девальвации маната. После этого наша валюта обесценилась, цены выросли, росла и минимальная зарплата, а моя все эти годы стоит на месте». Похожую историю поведал нам продавец магазина одежды по центральной ул. Низами. «Зарплата у нас стандартная уже несколько лет – 500 манатов. Не думаю, что с повышением «минималки» хозяин ее поднимет. Мы рады, что в связи с пандемией не сократили – и на том спасибо».

Минимальная зарплата в Азербайджане вырастет с 250 манатов до 300 манатов. Такое решение отразилось в законопроекте «О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год». Надо отдать должное авторам такого решения – оно хоть и слабо сказывается на средних зарплатах наших граждан, но затронет широкие слои населения. Ведь согласно последней информации, минимальную зарплату в нашей стране получает аж 35% наемных рабочих. Как пишет Turan со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект бюджета Государственного фонда социальной защиты, свыше 600 тыс. человек получают заработную плату на установленном законом минимальном уровне – 250 манат ($147).

Впрочем, такое было ожидаемо из февральского заявления Министерства труда и социальной защиты. Ведомство констатировало медианную зарплату в стране на уровне 343 манатов. А поскольку медиана делит всех работающих на две равные части: у половины работников зарплата выше данной суммы, а у другой половины — ниже, ровно половина наемных работников получала меньше приведенной суммы. Упомянутый показатель отражает количество средств, которые получает среднестатистический гражданин. Поэтому именно он и считается более корректным уровнем обеспеченности граждан, чем средняя зарплата, которая рассчитается как среднее арифметическое. Кроме того, медианная зарплата дает возможность сделать оценку уровня социального неравенства.

С этой точки зрения, средняя номинальная зарплата, заявленная Госкомстатом в размере, превышающем 700 манатов, не отвечает реалиям на нашем рынке труда. Возвращаясь к повышению «минималки», зарплаты наших тружеников действительно вырастут. Правда речь о тех, кто получает этот минимум. С другой стороны, речь, конечно же, о «белых» зарплатах, поскольку оплату труда на неформальном рынке занятости никто не контролирует.

Есть и другой вытекающий отсюда момент. С ростом минимальных зарплат индексируется и минимальная пенсия. Она, как следует из законопроекта о новом госбюджете, увеличится в наступающем году с 250 до 300 манатов. Однако повод для радости усугубляется тем, что вслед за ростом пенсий увеличится минимальный пенсионный капитал, необходимый для выхода на пенсию. Счетная палата предупреждает, что при достижении пенсионного возраста наши граждане могут рассчитывать на трудовую пенсию, если это позволяет трудовой стаж – он должен быть не менее 25 лет. Если нет такого стажа, действует другое условие – нужен соответствующий пенсионный капитал, накопленный в страховой части индивидуальных счетов. Если нет того и другого, гражданин просто лишен права на трудовую пенсию.

К вопросу о том, как рассчитывается минимальный пенсионный капитал. По экспертным данным, эта величина равна размеру минимальной пенсии, и вычисляется по формуле 250 (минимальная пенсия) х 144 (12 лет х12 месяцев) = 36 тыс. манатов. В перспективе при увеличении минимальной пенсии минимальный пенсионный капитал будет также расти. Это означает, что, когда минимальная пенсия достигнет 300 манатов, выйти на пенсию смогут те, кто собрал на страховом счете 43,2 тысячи манатов и более, если у них нет 25-летнего страхового стажа. Словом, добра без худа в данном случае просто нет, тем более, когда речь заходит о минимальных зарплатах и неформальном рынке занятости.