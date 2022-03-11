Обнародован список азербайджанцев, погибших во время событий в Украине.

Как сообщает АПА, Немат Исмаилов (1976 г.р.), Рагим Исмаилов (1966 г.р.), Габиль Исмаилов (1995 г.р.) и Джамал Салманов (1997 г.р.) погибли в результате обстрела их машин при приближении к границе с Молдовой при самостоятельной эвакуации из Одесской области.

Мамедов Гошгар (1987 г.р.) скончался от огнестрельного ранения в Харькове.

Амрахов Эльнур (1978 г.р.) погиб в результате взрыва, когда добровольно помогал пострадавшим в школе в Черниговской области.

Сулейманов Арзу (1984 г.р.) погиб в результате падения ракеты на его автомобиль в Чернигове.

Сообщается, что в Украине погибли еще трое азербайджанцев.

Факт уточняется.