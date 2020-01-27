Обнародованы дата и место очередной встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Глава МИД Азербайджана встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с главой МИД Армении 29-30 января в Женеве.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Как вы знаете, недавно глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров объявил о проведении встречи с главой МИД Армении в конце января. В этой связи, подтверждая распространённую информацию, я хочу отметить, что Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и с главой МИД Армении 29-30 января в Женеве», — сказала она.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов — 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.