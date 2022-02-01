«Граждане, репатриированные в нашу страну из Ирака и Сирии, охвачены необходимыми мерами социальной поддержки со стороны Министерства труда и социальной защиты».

Об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг Вугар Бейбутов на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года и предстоящим целям.

Он отметил, что в целом с 2018 года по сегодняшний день соответствующими государственными структурами осуществлена репатриация на родину 358 граждан Азербайджана: «340 из них – дети, 18 – матеря. В 2021 году из указанных стран был репатриирован 81 человек, из них 49 человек помещены в подведомственные агентству учреждения социального обслуживания».