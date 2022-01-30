Обнародован прогноз погоды на 31 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 1-3° тепла, днем 7-12° тепла, в Баку ночью 1-3° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но ночью и утром в некоторых горных территориях возможны осадки, снег. Ночью и утром туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем — 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье до 18° мороза, днем — 0-5° мороза.

31 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.