Обломки туристического батискафа, который потерпел крушение во время экспедиции к «Титанику», выгрузили в порту канадского города Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор), сообщает Sky News.

По данным телеканала, обломки доставил коммерческий корабль Horizon Arctic, который обнаружил их с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата (ROV).

На изображениях, опубликованных Sky News, среди обломков виден большой белый обломок изогнутого металла, а также кабели и другие детали.

Отмечается, что батискаф «Титан» доставили на сушу спустя почти две недели после того, как он предположительно взорвался в Атлантическом океане.