Немецкая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI продала свой бизнес в России. Сумма сделки составила один евро, пишут «Ведомости».

Как сообщили источники издания, контрольный пакет сети (60%) получил бизнесмен Йозеф Лиокумович, который является представителем австрийской группы компаний Supernova, управляющей торговыми центрами в Европе. 40% долей перешли группе инвестиционно-строительных компаний ГИСК Max, которые в последствии могут быть проданы «третьим лицам», в их числе может быть и Лиокумович.

Напомним, в начале марта торговая сеть OBI прекратила работу в России. Однако через месяц гипермаркеты заработаали вновь в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде и других городах.