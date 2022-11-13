В Музее современного искусства состоялось открытие выставки «О», сообщает #.

Куратором проекта является заслуженный художник Азербайджана Сабина Шихлинская.

«О» — это продолжение проекта «Быть Женщиной», посвященное женщинам — их жизни и роли в обществе. В азербайджанском языке личные местоимения «Он» и «Она» не имеют различия, как в написании, так и в произношении, и представляются как «О». Только в контексте становится ясно, какой пол имеется в виду. И это очень символично, так как суть темы гендерного равенства основана на гендерном единстве.

В экспозиции представлены работы Шахназ Агаевой (Азербайджан – Турция), Лейли Алекберовой (Азербайджан), Ирины Эльдаровой (Азербайджан), Фархада Никфама (Азербайджан), Тереcы Пуиг (Норвегия), Вюсала Рагима (Азербайджан), Нильса Скапанса и Карлиса Витолса (Латвия).

На открытии выступили представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша, сотрудник представительства ООН в Азербайджане Шамсия Мустафаева, Сабина Шихлинская и другие.

Было отмечено, что экспозиция представлена в рамках Международного проекта современного искусства «О» на тему гендерного равенства как продолжение проекта «Девичья башня», который реализуется посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с представительством ООН и посольством Норвегии в Турции. В этом году основная тема проекта посвящена резолюции Совета Безопасности ООН 1325 о женщинах, мире и безопасности, в которой подчеркивается роль женщин в построении устойчивого будущего.

Проект объединяет международных участников из различных областей современной культуры, чтобы дать им возможность поделиться своим опытом в области гендерного равенства, а также поразмышлять о пандемии и постконфликтных ситуациях, влияющих на жизнь женщин.