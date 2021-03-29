О чем договорились Китай и Иран?

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и глава МИД КНР Ван И в субботу, 27 марта, подписали в Тегеране соглашение «о политическом, стратегическом и экономическом сотрудничестве». Срок действия документа составляет 25 лет.

Комментируя подписание соглашения, в МИД Ирана отметили, что оно может «очень эффективно способствовать углублению иранско-китайских отношений». Со своей стороны, Китай рассматривает договор с Ираном как часть стратегии под названием One Belt, One Road («Один пояс — один путь»), которая должна обеспечить реализацию мегапроекта «Новый Шелковый Путь».

Главными областями сотрудничества между Ираном и КНР, согласно новому договору между двумя странами, должны стать политика и экономика. О деталях соглашения пока известно очень мало.

Однако на фоне того, что США вводят санкции против Китая, и напротив желают вернуться к СВПД и снять санкции с Ирана, данное соглашение между Пекином и Тегераном будет мешать переговорам по «ядерной сделке».

Политолог Зардушт Ализаде считает, что соглашения между Ираном и Китаем никак на СВПД и отношения с США влиять не будут, и в Тегеране прекрасно понимают, что США к ядерной сделке не вернутся.

«Для Ирана США – это враг и точка. После того, как США в одностороннем порядке порвали соглашения, и мало того обязали все страны мира подчиняться воле Вашингтона и не торговать с Ираном, стало понятно, что договариваться с США не имеет никакого смысла», — сказал эксперт.

В такой ситуации оглядываться на Вашингтон Тегеран не собирается, добавил эксперт.

«С другой стороны, США начали вводить санкции против Китая. Мощный рост Китая, превращение его в мощную державу мира беспокоит США, поэтому они хотят затормозить рост Китая и предотвратить выход больших производителей энергоносителей. Ввиду этого появляется объективное поле для сотрудничества между Китаем и Ираном. Ирану нужен стабильный покупатель, а Китаю нужен стабильный экспортер энергоносителей», — считает эксперт.

Ализаде также добавил, что Китай и Иран будут сотрудничать в рамках борьбы против США, что усилит антиамериканский фронт.

«Китай смог поднять свое ВПК, и сотрудничество между Ираном и Китаем в плане вооружения будет обеспеченно. Китай смог перенять все советские разработки и технологии, а затем создать мощную науку и технологические отрасли в плане военных разработок. В этих соглашениях есть тайные пункты, которые не разглашаются. Я думаю, они в большей степени касаются военно-технического сотрудничества. Конечно, есть и политические, и экономические пункты. Но об этом мы узнаем со временем», — добавил он.

Ализаде также считает, что в соглашении может идти речь о том, что китайские военные корабли могут пришвартовываться у иранских берегов на Ближнем Востоке.

«Это усилит позиции Китая в регионе Ближнего Востока. Возможно, что также есть и пункты об обмене развединформацией. Для Китая важно продвигать свой проект «Один пояс — один путь», в этом смысле Иран — очень важная страна для них. Долгое время все товары шли только по российской линии, сейчас же может появиться и южная ветка, которая будет идти через Иран», — резюмировал он.