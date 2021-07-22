Из-за масштабных лесных пожаров, бушующих на западном побережье США, значительно ухудшилось качество воздуха в городах восточного побережья, куда дотянулась дымовая завеса этих пожаров. В рейтинге худших городов мира по качеству воздуха от компании IQAir, обновляющемся в режиме реального времени, Нью-Йорк с начала этой недели периодически оказывался на первых местах, опережая такие традиционно страдающие от грязного воздуха города, как Лима и Калькутта.

На западе США сейчас идет борьба с 78 лесными пожарами, которые усугубляются рекордно высокими температурами воздуха. В тушении огня задействованы более 20 тыс. пожарных. Дым этих пожаров переносится на тысячи километров и создает смог на восточном побережье, повышая риск заболеваний дыхательной системы. В среду утром индекс качества воздуха (AQI) на Манхэттене в Нью-Йорке поднимался до отметки 157, что Агентство по охране окружающей среды США относит к красному уровню опасности. Нормальным считается AQI от 0 до 50. Во всем Нью-Йорке средний показатель AQI за день составил 154, и это, по данным CNN, худший показатель для города с июня 2006 года.