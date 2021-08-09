Заместитель губернатора Нью-Йорка демократ Кэти Хокул готовится в течение нескольких недель принять руководство штатом в случае добровольного ухода в отставку или импичмента нынешнего главы администрации Эндрю Куомо, обвиненного в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в руководстве штата.

По их данным, вице-губернатор в течение последней недели несколько раз в частных беседах говорила о том, что руководство штатом может перейти к ней «в течение нескольких недель». В связи с этим она провела ряд консультаций относительно возможных первых шагов на посту губернатора Нью-Йорка. В частности, ее интересовал вопрос новых назначений в администрацию. Газета подчеркивает, что в случае отставки Куомо и перехода его обязанностей Хокул, она станет первой женщиной, возглавившей администрацию штата.

The Wall Street Journal отмечает, что после завершения генеральным прокурором Нью-Йорка расследования касательно обвинений Куомо в сексуальных домогательствах Хокул высказывалась о том, что «губернатор совершил противоправные действия» и должен предстать перед правосудием. При этом она не указывала на необходимость его отставки, однако подчеркивала, что окончательное решение остается за законодателями Нью-Йорка, которые проводят расследование по импичменту Куомо. (ТАСС)