Одним из главных вопросов решения проблем постконфликтного периода между Азербайджаном и Арменией является процесс демаркации и делимитации границ. Вопрос спорный, тяжелый, а процесс нудный, и некоторые страны мира по сей день не могут его завершить.

Слова президента России Владимира Путина о том, что точная карта находится в Генштабе России, еще больше осложнили процесс, так как еще неизвестно, карты каких годов будут взяты в расчет для делимитации. Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян заявляет, что карты 1920-х годов «выгодны Армении».

Комментируя # заявление министра Армении, историк Ризван Гусейнов сказал, что, скорее всего, речь идет карте, составленной Генштабом СССР от 1928 года.

«До этого таких точных карт советского периода быть не должно. Поскольку после советизации Южного Кавказа в 1920-1921 годах была образована ЗСФСР. А после печально известных заседаний Кавказского бюро, были приблизительно очерчены границы трех республик в составе ЗСФСР. То есть точная демаркация границ не была проведена, поскольку в этом необходимости не было», — сказал Гусейнов.

По его словам, единственным серьезным международным документом того периода, стал Карский договор между кямалисткой Турцией и Советской Россией, а также тремя закавказскими республиками.

«Но в этом договоре, были очерчены и демаркированы границы между ЗСФСР и Турцией. Так что демаркация между республиками не проводилась вплоть до расформирования ЗСФРС в 1936 году. Но уже в 1928-1929 годах Генштаб СССР создал детальную карту региона и условных границ трех республик. На тот момент это была наиболее точная и масштабная карта нашего региона», — подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что по этой карте видно, что в составе Азербайджана были многочисленные участки территории Нахчывана и армяно-азербайджанской границы, которые поэтапно вплоть до распада СССР незаконно передавались центром в состав Армении.

«Именно поэтому Азербайджан справедливо считает эти территории своими, и на некоторых из этих участков стоят азербайджанские пограничники. В целом, нужно также армянам показать эти карты, и показать топонимы городов и сел, которые сейчас имеют армянские наименования на территории Армении, так как на всех картах Царской России и Генштаба СССР, видно, что практически все топонимы и гидронимы на территории современной Армении являются азербайджанскими», — добавил историк.

Говоря о Зангезурском коридоре, Гусейнов отметил, что уже только после демаркации и делимитации будет ясно, откуда пройдет коридор и другие коммуникации.

«Так как намечено возвращение всех переселенцев и беженцев, то в перспективе изгнанное азербайджанское население вернется в свои родные села и города в Армении, а это означает, что значительные территории Зангезура вновь будут заселены азербайджанцами. Это неизбежный исторический процесс», — резюмировал он.