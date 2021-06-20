Жители Ирана проголосовали на президентских выборах. Новым главой страны станет хардлайнер Эбрахим Раиси, как характеризует его Euronews. По данным штаба по проведению выборов, он набрал порядка 62,2% голосов. Трое остальных кандидатов уже поздравили его с победой. На втором месте — бывший глава КСИР (Корпус стражей исламской революции) Мохсен Резаи. Согласно предварительным подсчетам, за него проголосовали около 11,5% избирателей.

Глава Верховного суда Эбрахим Раиси известен своей антизападной риторикой и решимостью при борьбе с протестами. Его поддерживает Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Раиси находится под санкциями Вашингтона, так как был одним из тех, кто приговаривал политических заключенных к казням в 1988 году. Раиси выступает за возврат ядерной сделки с США, исламизацию высшего образования и цензуру в интернете.

По мнению наблюдателей, выборы прошли при низкой явке. Уставшие от пандемии и экономического кризиса избиратели накануне рассказывали журналистам, что не собираются участвовать в голосовании. Чтобы на участки успели прийти как можно больше людей, их время работы продлили до двух часов ночи.

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси лидирует в голосовании на пост главы государства, набрав 17,8 млн голосов избирателей, сообщил глава штаба по проведению выборов Джамал Орф, его выступление транслировало государственное телевидение Ирана. «В выборах приняли участие 28,6 миллиона наших соотечественников», — сказал он. При этом Орф подчеркнул, что окончательную информацию сообщит МВД Ирана.

Президент Ирана избирается на четыре года и не может находиться на своем посту более двух сроков подряд. Изначально за пост главы государства боролись семь кандидатов, однако трое из них сняли свои кандидатуры.

То есть, в принципе уже всё ясно, новым президентом станет Раиси. Вопрос – как следует воспринимать эту фигуру? Насколько это уравновешенный политик? Не даст ли при нем внешняя политика Ирана жесткий крен в каком-то неожиданном направлении? С одной стороны, про него говорят, что он придерживается позиции на возобновление действия ядерной сделки, но с другой – известен жестоким отношением к политзекам и выступает за еще большую исламизацию общественной сферы. Какой же может быть политика этого человека по отношению к ближайшим соседям и вообще на мировой арене?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Илия Куса, аналитик Украинского института будущего:

— Безусловно, Эбрахим Раиси будет вести более жесткий диалог с Западом, однако вряд ли он откажется от ядерной сделки с США и вряд ли будет провоцировать новые конфликты.

Во внутренней политике Раиси будет сосредоточен на экономике и борьбе с коррупцией согласно его политической программе.

В остальном он, скорее всего, будет вынужден вести сбалансированную политику, поскольку ему придётся учитывать интересы не только своего традиционного консервативного электората, но и остальных групп населения, значительная часть которых не поддержали его на выборах.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли меджлиса:

— Азербайджан с уважением относится к выбору иранского народа и Ильхам Алиев уже поздравил Раиси в связи с избранием президентом ИРИ.

Политика Ирана, в особенности по чувствительным оборонным, внешнеполитическим вопросам, вершится не президентом страны, а в канцелярии духовного и религиозного лидера, каковым является аятолла Али Хамнеи. Раиси считают близким к нему политиком и это, по словам аналитиков, и обеспечило ему победу на выборах. Некоторые идут еще дальше и считают Раиси наиболее вероятным преемником аятоллы Хамнеи на посту высшего религиозного и духовного руководителя Ирана. Раиси имеет соответствующий духовный сан аятоллы и пользуется поддержкой консервативного духовенства и политиков ИРИ.

Следует отметить, что в ИРИ особое место занимает так называемый КСИР, аналог всесильного советского КГБ, обладающий, в отличие от последнего, мощными вооруженными силами и финансово-экономическими ресурсами.

Так что, многое в отношении реальных полномочий Раиси будет определяться тем, как он сможет выстроить отношения в треугольнике Правительство — Канцелярия Хамнеи — КСИР. Резких перемен я не ожидаю и скорее всего преемственность политического курса в основном сохранится.