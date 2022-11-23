Власти США в новом пакете военной помощи Украине на $400 млн передадут Киеву боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном в среду.

Как отмечается в документе, пакет «включает в себя дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны». Они поступят со складов Министерства обороны США.

Согласно приведенным в заявлении оценкам, с учетом этого решения общий объем военной помощи США Украине с начала работы администрации американского президента Джо Байдена составит $19,7 млрд. «Артиллерийские боеприпасы, высокоточные огневые системы, зенитные ракеты и тактические транспортные средства, которые мы предоставляем, наилучшим образом послужат Украине на поле боя», — считает Блинкен.

Он заверил, что США будут «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, чтобы она могла продолжить защищать себя и была в как можно более сильной позиции за столом переговоров, когда придет время».