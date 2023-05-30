В среду, 31 мая, США анонсируют передачу Украине военной помощи в рамках нового пакета. В него войдут ракеты Zuni и ряд другого необходимого вооружения.

Об этом сообщила корреспондентка «Голоса Америки» Карла Бебб в Twitter. По ее словам, информацию о новом пакете помощи ей подтвердили в Пентагоне.

«Представители министерства обороны сказали мне, что США окажут дополнительную помощь на 300 миллионов долларов Украине, как ожидается, завтра», — пишет она.

По данным журналистки, в пакет войдут: