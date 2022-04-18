Официальный фотограф президента Франции опубликовала серию новых фото Эммануэля Макрона. Один из снимков, на котором французский лидер запечатлен в расстегнутой рубашке, спровоцировал множество обсуждений в социальных сетях. Об этом сообщает La Dépêche.

В рамках президентской кампании Эмманюля Макрона его фотограф, Соазиг де Ла Муассоньер, практически каждый день публикует новые снимки. В эту субботу, 16 апреля, президент выступал в Марселе, а после вернулся в свою временную резиденцию, которая находится во Дворце Фаро. Там фотограф и сделала серию фото, на одном из которых Макрон позировал в расстегнутой рубашке.

Фотография, опубликованная в соцсетях, не заставила долго ждать реакции людей в социальных сетях. Многие сравнили его с Тони Монтаной, известным персонажем фильма «Лицо со шрамом», другие же принялись критиковать президента за неестественые фото. Почти за сутки пост набрал 17 тыс. лайков и 260 комментариев, а также активно обсуждался в Twitter.

Этот снимок президента — не единственный, который вызвал столь бурную реакцию в социальных сетях. Например, активно обсуждались фото Макрона, сделанные в Елисейском дворце, когда он в спортивном джемпере звонил по телефону.(ТАСС)