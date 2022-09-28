Норвегия отказалась принимать участие во встрече Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия делегации из России.

Об этом сообщил Турбьорн Брукс Петтерсен, представляющий Федерацию лыжных видов спорта Норвегии в одном комитетов FIS.

«Я практически собирался на поезд, но теперь остаюсь дома. Мне только что сообщили, что норвежская делегация не поедет. Сейчас трудно сидеть на встрече с русскими», – приводит слова Петтерсена VG.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

На днях генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявил, что в декабре российские спортсмены могут быть допущены к соревнованиям под эгидой организации.